Горняк22: Умер легендарный хоккейный канадский голкипер Тони Эспозито

Тони Эспозито Фото: instagram.com/nhl

Спортсмен входил в 100 лучших игроков в истории НХЛ и был включен в зал хоккейной славы. Всего голкипер провел 886 матчей

Трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги 78-летний Тони Эспозито скончался от рака поджелудочной железы, сообщает ТАСС.

«НХЛ, «Чикаго Блэкхокс» и Чикаго со смертью Тони Эспозито потеряли любимого члена хоккейной семьи. Хоккейному миру будет его очень не хватать», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Бэттман.

За свою карьеру Тони Эспозито играл за «Монреаль», «Чикаго», «Хьюстон» и «Ванкувер». В «Чикаго» игрок стал рекордсменом по количеству игр без пропущенных шайб и победам. Хоккеист также защищал канадские ворота во втором, третьем, пятом и седьмом матчах Суперсерии между сборными СССР и Канады в 1972 году .

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