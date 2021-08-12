Горняк22: Глава Алтая анонсировал прямую линию с жителями региона

Олег Хорохордин Фото: правительство Республики Алтай

Во время своей прямой линии президент посоветовал главам регионов перенять этот опыт и провести такие мероприятия на местном уровне

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что в сентябре он проведет прямую линию с жителями региона, сообщает телеграм-канал «Алтай-Болтай». Такое заявление прозвучало на встрече с активом Общероссийского народного фронта.

«По итогам прямой линии президент рекомендовал главам регионов не реже раза в год организовывать прямое общение с жителями. Мы такую прямую линию планируем в сентябре», – сказал он.

По словам Хорохордина, сейчас власти ведут подготовку данного мероприятия. О дате и времени проведения чиновника сообщат жителям отдельно.

Ранее сообщалось, что Томенко осенью также проведет прямую линию с жителям Алтайского края. Сейчас идет работа над форматом мероприятия. Вероятнее всего, прямая линия пройдет после масштабных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Проводить прямые линии с жителями регионов губернаторам 30 июня посоветовал президент Владимир Путин, который практикует такой формат в течение многих лет. По мнению главы государства, общение с гражданами и ответы им на прямые вопросы всегда полезны.

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