Горняк22: Тело неизвестного мужчины нашли в реке Алей под Рубцовском

Место ЧП Фото: Инцидент Рубцовск

Всплывшее тело мужчины обнаружили в районе подвесного моста. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, чтобы установить личность погибшего

Вечером 9 августа в русле реки Алей нашли тело мужчины, сообщает паблик «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, это мог быть 37-летний местный житель, который ранее купался в реке в состоянии алкогольного опьянения и пропал. Установить личность погибшего позволит экспертиза.

На момент публикации официальной информации от правоохранительных органов нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль с двумя людьми утонул в алтайской реке.

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