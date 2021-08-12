Горняк22: Опубликовано видео жёсткого ДТП с автобусом без тормозов в Бийске

ДТП. Бийск Фото: Инцидент Барнаул

Автобус двигался на высокой скорости и въехал в стоящие перед пешеходным переходом автомобили. В результате случившегося пострадали два человека

Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент ДТП, когда автобус на высокой скорости протаранил два автомобиля в Бийске, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что две легковушки остановились перед пешеходным переходом, пропуская людей. Однако вскоре в них въехал попутно двигающийся автобус. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. При этом один из них сбил переходившую дорогу пенсионерку, которая сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами.

Напомним, днем 8 августа в районе дома №45 на улице Красноармейской в Бийске два человека пострадали при столкновении трех автомобилей.

По предварительным данным, 46-летний водитель маршрутного автобуса King Long не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимися перед ним автомобилями Great и Nissan Pulsar. Последний отбросило на нерегулируемый пешеходный переход, по которому в это время шла 83-летняя женщина. Также пострадал водитель Nissan, но госпитализация ему не понадобилась.

ТОЛК