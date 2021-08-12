Горняк22: Десятилетняя девочка умерла в частной стоматологической клинике

Стоматолог Фото: pixabay.com

Девочка вместе с папой приехала из Казахстана в Тольятти в гости к родственникам. На родине школьница закончила второй класс

В Тольятти десятилетняя школьницу умерла в одной из частных стоматологических клиник, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 8 августа на приеме у стоматолога школьнице лечили кариес с анестезией. Операция проходила штатно, но после отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировали нарушение сердечного ритма. Врачи пытали реанимировать девочку, но она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время эксперты устанавливают точную причину смерти школьницы. Прокуратура организовала проверку.

Ранее в Туве пятилетняя девочка умерла после укола у стоматолога. Ребенка к врачу с жалобами на зубную боль привела мать.

ТОЛК