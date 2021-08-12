Горняк22: Туристы рассказали об опасной площадке у Тавдинских пещер на Алтае

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Проходивший мимо мужчина имел опыт поисково-спасательных работ. Поэтому он смог быстро среагировать и моментально принять решение

Житель Горно-Алтайска спас девушку, которая фотографировалась возле памятника Рериху у Тавдинских пещер в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Он рассказал, что две девушки фотографировались у ограждения над обрывом с видом на Катунь.

«Слышу, одна просит другую встать чуть по-другому. Притормаживаю, чтобы не мешать им, отвернувшись в поисках нужного мне ракурса. Дальше все как в замедленной съемке: слышу крик, оборачиваюсь – та, что прислонялась к перилам, падает за них уже вниз головой по очень короткому и крутому берегу», – рассказал он.

Однако очевидец успел схватить девушку за ногу. По его словам, после падения в реку в этом месте спастись шансов почти нет.

Оказалось, что деревянные перила в этом месте были подломлены, а потом вновь соединены. Пострадавшая оперлась о них и едва не погибла. При этом в других местах ограждения на смотровой площадке также «плохо стоят и шатаются».

Ранее сообщалось, что на Алтае туристы чуть не погибли из-за камнепада в горах.

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