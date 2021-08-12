Горняк22: Отец и сын обворовали движущуюся фуру на сибирской трассе

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Водитель грузовика обнаружил пропажу только по прибытии в место назначения. Ранее мужчины уже отсидели пять лет за кражу оружия аналогичным способом

В Иркутской области 54-летнего мужчину и его 33-летнего сына подозревают в краже имущества из движущегося грузовика, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ноябре 2020 года в полицию обратился водитель фуры. Он сообщил сотрудникам, что из его грузовика на трассе между Красноярском и Иркутском пропала различная техника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму более 1 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе расследования полицейские получили информацию, что к пропаже могут быть причастны жители Тайшета, которые уже были судимы за подобные преступления. Во дворе дома подозреваемых следователи нашли часть пропавших товаров и два модернизированных автомобиля.

По данным следствия, подозреваемые украли электронику из кузова фуры на скорости 80 км/ч. Перед кражей мужчины специально переоборудовали автомобили, чтобы они смогли ночью вплотную примыкать к большегрузам. Подозреваемые свою вину не признали.

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