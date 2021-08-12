Горняк22: В Новосибирске ищут пропавшую без вести 17-летнюю девушку

Полиция Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД подтвердили, что в полицию поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней девушки. О ее местонахождении ничего не известно уже два дня

В Кировском районе Новосибирска пропала 17-летняя школьница. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция, сообщает «НГС».

Стало известно, что 9 августа примерно в 10 часов утра девушка ушла из дома на улице Зорге и перестала выходить на связь.

Руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин отметил, что перед уходом девушка сказала, что пошла на встречу с кем-то из знакомых. Раньше школьница никогда не пропадала.

Ранее в Новосибирске в том же районе женщины жаловались на преследования «маньяка». По словам очевидцев, он приглашал женщин погулять в парке и хватал их за руки.

ТОЛК