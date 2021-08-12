Горняк22: В Барнауле установили личность погибшего, найденного на свалке

Следственный комитет Фото: СУ СК по Алтайскому краю

На останки среди мусора старой свалки в овраге за Новомихайловским кладбищем 4 августа наткнулся охотник за черным металлом

Труп, найденный на свалке возле Новомихайловского кладбища, принадлежит 55-летнему уроженцу Республики Коми, сообщил «Толку» представитель телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Личность погибшего опознали по результатам ДНК-экспертизы. Информация о без вести пропавшем человеке хранилась в соответствующей базе.

При этом не исключено, что смерть носит насильственный характер. Сейчас это также выясняют эксперты.

Напомним, 4 августа скелетированные человеческие останки нашли на свалке в барнаульском микрорайоне. Пол погибшего установить сразу не удалось из-за крайней степени разложения, кроме того, останки успели обглодать животные.

ТОЛК