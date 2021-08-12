Горняк22: Двое бийчан получили по десять лет за избиение и похищение посетителя клуба

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Суд решил, что мужчины планировали в безлюдном месте убить похищенного, однако нападавшие утверждали, что у них не было таких планов

Двое бийчан получили по десять лет колонии за избиение и похищение человека в ночном клубе «Офис» в начале 2020 года. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

В частности, один из них проведет срок в колонии строгого режима, другой – в колонии особого режима.

В ходе следствия осужденные признали свою вину частично, утверждая, что не планировали убивать мужчину. Причиной случившегося стал давний конфликт. Примечательно, что сам потерпевший не планировал обращаться в полицию после ЧП. О нем в правоохранительные органы сообщили сотрудники скорой помощи.

Старший помощник прокурора Бийска Наталья Криволуцкая рассказала, что расследование затягивалось, так как свидетели боялись давать показания против мужчин.

Пока решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

Напомним, в ночь на 8 февраля возле ночного клуба «Офис» избили человека и увезли его в багажнике. Однако похищенному удалось ранить одного из них и сбежать. Оба нападавших были ранее судимы и имеют «вес в криминальной среде».

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