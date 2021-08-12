Горняк22: Житель Алтая отделался «условкой» за добычу почти килограмма золота

Золото. Слитки Фото: pixabay.com

Суд Республики Бурятии признал его виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере

В Бурятии 44-летний житель Алтайского края получил один год условно за незаконный оборот 817 граммов золота, сообщает ТАСС. Также суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как стало известно, в период с 2018 по 2020 годы в Муйском районе региона мужчина незаконно добывал природное золото и хранил его в лесу. В сентябре 2020 года добытое золото в трех слитках общей массой 817 граммов он перевез в столицу Республики – город Улан-Удэ. Стоимость золота составила около 3,3 млн рублей.

Сейчас изъятое золото передано в доход государства.

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