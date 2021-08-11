Горняк22: В онкоцентре «Надежда» закрыли отделение из-за заражения пациента ковидом

Алтайский онкоцентр "Надежда". Фото: "Толк"

По заявлению алтайского минздрава, медучреждение продолжает работать, никому из пациентов не отказано в медицинской помощи

В краевом онкологическом диспансере «Надежда» на Змеиногорском тракте в Барнауле закрыли торакальное отделение №1. Причина – заражение одного из пациентов медучреждения ковидом.

В минздраве края «Толку» информацию подтвердили. В профильном ведомстве заявили, что в это отделение госпитализация временно приостановлена.

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«Пациенты переведены в отделение торакальной хирургии №2″, продолжена госпитализация пациентов. Других случаев в медорганизации не выявлено», – сообщили в пресс-службе минздрава края.

Напомним, во время третьей волны в крае ни одно медучреждение не закрывалось на карантин из-за вспышек COVID-19. Год назад ситуация в регионе была совсем иной.

Так из-за вспышки коронавируса краевая клиническая больница скорой медицинской помощи («первая горка») временно приостановила госпитализацию пациентов. Тогда заболели 38 медицинских работников и 11 пациентов.

Непростая ситуация складывалась и в районах края. В августе 2020-го пациентов терапевтического отделения городской больницы Заринска массово выписали домой в связи со вспышкой коронавируса в медучреждении.

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