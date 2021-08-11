Горняк22: С 16 августа родители начнут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет

Дети. Мальчик. Девочка Фото: Pexels с сайта Pixabay

С 1 июля стартовал прием заявлений на выплату одиноким родителям или тем, кто имеет право на алименты. Семья имеет право на выплату, если имеет низкий доход и мало имущества

16 августа российские семьи, которые подали заявление на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, начнут получать материальную помощь, сообщает «МК».

Такое ежемесячное пособие назначается одинокому родителю или опекуну, если второй родитель этого ребенка платит алименты по решению суда. Выплату также можно оформить, если он пропал без вести, погиб или не указан в документах.

Кроме того, среднедушевой доход семьи должен быть не больше регионального прожиточного минимума на душу населения.

Поданное заявление рассматривают до 30 рабочих дней. После этого родителя уведомят о назначении пособия или отказе: в личном кабинете на госуслугах будет обновляться статус заявления. При положительном решении деньги придут до 25-го числа следующего месяца. Материальная помощь назначается на 12 месяцев. Деньги можно получить только на счет в банке, например через карту «МИР».

Ранее «Толк» сообщал, почему семьям Алтайского края отказали в выплате на детей от трех до семи лет. Отказы были как по причине того, что семьи не прошли по уровню доходов, так и из-за ошибок при оформлении заявления на портале госуслуг.

ТОЛК