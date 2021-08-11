Горняк22: Сезон овощей, фруктов и ягод: что покупать на рынке в августе

Фрукты. Овощи. Еда Фото: pixabay.com

Август – самый богатый месяц на фрукты и овощи. Рассказываем, какие продукты уже можно покупать на рынке, и какими полезными свойствами они обладают

Какие овощи можно покупать в августе

Помидоры. Август – самое время для сочных и сладких томатов. Этот овощ богат ликопином – веществом, который защищает организм от рака, сообщает портал Inmyroom.ru.

Свекла. Этот овощ будет «актуален» до середины октября. Свекла содержит множество полезных веществ. Например, фолиевую кислоту, витамины, В1, В2, Р, С и РР. Она снижает количество холестерина в крови и помогает печени бороться с токсичными веществами в организме.

Болгарский перец. Этот овощ на прилавках начинается появляться уже в конце июля. Диетологи рекомендую употреблять его в салатах или просто так, потому что термическая обработка снижает полезные вещества перца на 50%.

Молодой картофель. Этот овощ считается трендом сезона. Его начинают ждать уже после майской посадки, и попробовать молодой овощ в начале августа – одно удовольствие. К тому же, он способен восстановить электролитный баланс в организме человека.

Баклажаны. Очень популярны в летний период. Из него делают множество различных сезонных блюд, а также консервируют на зиму. В баклажанах содержится кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, а также витамины В1, В2, В5 и РР. Овощ будет полезен тем, кто хочет бросить курить, так как витамин РР снижает тягу к сигаретам.

Какие фрукты и ягоды можно покупать в августе

Арбуз. Самый желанный летний продукт. Он на 90% состоит из воды, но в нем также есть клетчатка, антиоксидант ликопин, витамины С, Р, калий, натрий, магний и фосфор.

Дыня. Не менее популярный продукт, чем арбуз. В его состав входят витамины В9, С, бета-каротин, фолиевая кислота. Дыня способна поднимать настроение, избавлять от бессонницы, усталости и раздражительности.

Нектарин. Найти этот фрукт на прилавках можно в любое время года, но именно в августе цены на него падают. В составе нектарина содержатся витамины, минералы, калий, фосфор, кальций, железо, магний и многие другие.

Абрикос. Этот летний фрукт – настоящий кладезь витаминов и минералов. Сложно перечислить все его полезные свойства. Продукт полезен для костей, повышает уровень гемоглобина в крови, хорошо влияет на память и активность головного мозга.

Груша. У этого фрукта маленькая калорийность, поэтому его чаще употребляют во время диеты. Груша содержит витамины Е, В, А, Р, а также фолиевую кислоту, серу, цинк, йод и марганец. Сладкий фрукт способен поднять настроение и восстановить обмен веществ.

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