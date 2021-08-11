Горняк22: В Горно-Алтайске автомобиль въехал в здание на АЗС. Видео

Кадр из видео Фото: "Инцидент Горно-Алтайск"/"ВКонтакте"

Момент попал на камеру наблюдения: машина протаранила стеклянную витрину и остановилась в метре от кассы, где в это время рассчитывался покупатель

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) автомобиль въехал в здание АЗС. Об этом очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 9 августа на улице Объездной. Момент попал на камеру наблюдения – на съемке видно, что машина протаранила стеклянную витрину и остановилась в метре от кассы, где в это время рассчитывался покупатель.

По предварительным данным, за рулем машины был неопытный водитель, который перепутал педали при движении. В комментариях к посту отметился официальный аккаунт сети.

«Автомобилист неправильно понял «заправку, не выходя из машины». Лучше через наше мобильное приложение заправляться, не нужно в саму АЗС въезжать», – с юмором восприняли ситуацию его администраторы.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее «Толк» сообщал от том, что россиянка пострадала из-за отказавших у автобуса тормозов.

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