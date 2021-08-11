Горняк22: «Спал весь в крови рядом с телом»: депутата от КПРФ обвиняют в убийстве инвалида

Убитый и обвиняемый в убийстве Александр Котелевский Фото: vk.com

Бывшая супруга депутата не верит в его виновность – по ее словам, он даже не умел драться и якобы не способен на насилие и убийство

В башкирском городе Мелеуза 29-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине-инвалиду, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибший — 38-летний владелец мастерской Ильфат Тухветев, а обвиняемый — местный депутат горсовета от КПРФ Мелеуза Александр Котелевский. Источник издания утверждает, что окровавленного депутата нашли спящим и нетрезвым возле тела убитого.

По версии следствия, ночью 5 августа Тухветев с Котелевским распивали спиртное в мастерской. По какой-то причине между мужчинами произошла ссора, и обвиняемый жестоко избил собутыльника, который умер от полученных травм на месте.

Обвиняемый вину не признает. Его уже заключили под стражу.

По данным «Известий», Котелевский собирался жениться и приехал в мастерскую Тухветева за табличками к торжеству – тот изготавливал различные сувениры из дерева и кожи. Однако, по словам невесты депутата, тот не убивал мастера, а якобы, напротив, обнаружил избитого мужчину и пытался помочь ему, просил вызвать скорую и полицию. При этом женщина подтвердила, что в ту ночь ее жених был сильно пьян.

Не верит в виновность Котелевского и его бывшая жена. Она утверждает, что тот даже не умел драться и, будучи в нетрезвом состоянии, никогда не был агрессивным. Женщина также подтвердила, что депутат и погибший были в очень хороших отношениях.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

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