Горняк22: Под Барнаулом легковушка влетела в стоящую на остановке «Газель»

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Удар был такой силы, что у легкового авто разворотило капот. При этом маршрутка серьезно не пострадала. Полиция устанавливает все обстоятельства

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели» произошло под Барнаулом утром 10 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился в селе Санниково около 7.30.

В стоящий на остановке микроавтобус лоб в лоб врезался легковой автомобиль Kia под управлением женщины-водителя.

Были ли в момент ДТП в салоне маршрутки пассажиры – не уточняется. Однако, по словам свидетелей произошедшего, серьезно пострадавших в результате аварии нет, люди отделались ушибами.

UPD: Как сообщили «Толку» в отделе пропаганды краевой ГИБДД, 41-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением и допустила столкновение с пассажирским автобусом, который находился на остановочной площадке для посадки пассажиров. В результате столкновения водитель Kia и 26-летний пассажир автобуса получили травмы, не госпитализированы.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле дорожники повредили автомобили, пытаясь отбуксировать их с парковки.

ТОЛК