Горняк22: В Алтайском крае женщина провела двое суток в лесу, потеряв дорогу
МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пенсионерка ушла собирать чернику и пропала. После обнаружения она рассказала, что сбилась с пути и не смогла вернуться назад
В Алтайском крае обнаружили живой пропавшую в лесу женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
6 августа 72-летняя пенсионерка отправилась собирать чернику и пропала. На ее поиски направили отряды полиции и добровольцев из числа местных жителей.
Женщину обнаружили в семи километрах от села Боровлянка спустя двое суток. Она рассказала, что сбилась с пути и не смогла найти дорогу назад.
Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась, ее доставили домой.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае за первые месяцы лета пропало более 130 человек.