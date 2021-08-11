Горняк22: В Алтайском крае женщина провела двое суток в лесу, потеряв дорогу

МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пенсионерка ушла собирать чернику и пропала. После обнаружения она рассказала, что сбилась с пути и не смогла вернуться назад

В Алтайском крае обнаружили живой пропавшую в лесу женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

6 августа 72-летняя пенсионерка отправилась собирать чернику и пропала. На ее поиски направили отряды полиции и добровольцев из числа местных жителей.

Женщину обнаружили в семи километрах от села Боровлянка спустя двое суток. Она рассказала, что сбилась с пути и не смогла найти дорогу назад.

Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась, ее доставили домой.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае за первые месяцы лета пропало более 130 человек.

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