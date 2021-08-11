Горняк22: Под Барнаулом, предположительно, нашли останки пропавшей Ксюши Боковой

Ксения Бокова Фото: "Барнаул 22"/""ВКонтакте

Страшную находку сделал случайный прохожий возле моста, где пропал ребенок. По данным СМИ, родители уже были на опознании

В Новоалтайске, предположительно, нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад школьнице Ксюши Боковой. Об этом сообщает «КП-Алтай».

По данным телеканала «Рен-ТВ», 9 августа в реке в районе Садовой улицы очевидец заметил торчащие из воды сапоги, прибывшие на место правоохранители обнаружили детский скелет.

Уточняется, что находку сделали недалеко от моста, где исчезла четырехклассница.

«Ее (девочку, – прим. ред) затянуло в ил, а сейчас [останки] выкинуло, – подчеркнул источник «КП».

По его данным, в тот же день родители прибыли на опознание вещей, в том числе частей куртки и джинсов.

Следственный комитет информацию об обнаружении останков не комментирует. Между тем, по данным «Толка», в Новоалтайске наблюдается резкое увеличение активности полиции.

Таинственное исчезновение

10-летняя Ксения Бокова исчезла в Новоалтайске 28 марта 2014 года по дороге домой, когда возвращалась с репетиции в школе. На поисках школьницы развернули масштабную операцию с привлечением волонтеров и беспилотников. На третий день в реке, у моста через которую в последний раз видели девочку, нашли ее сумку и телефон.

Все эти годы следствие не прекращалось – оперативники проверяли любую информацию и даже обращались к помощи ясновидящих. Отрабатывались версии о похищении и убийстве ребенка.

ТОЛК