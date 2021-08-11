Горняк22: В Алтайском крае выросло число преступлений сексуального характера

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

В регионе в целом увеличилось число расследованных преступлений из категории тяжких и особо тяжких, при этом уменьшилось количество зарегистрированных убийств

В Алтайском крае за шесть месяцев 2021 года выросло количество преступлений сексуального характера по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Так, по статье 131 УК РФ (изнасилование) зарегистрировано 25 дел (20 – годом ранее), по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – 103 (в 2020 году – 97).

В целом в регионе увеличилось число расследованных преступлений из категории тяжких и особо тяжких (671 против 587), при этом уменьшилось количество зарегистрированных убийств (с 85 до 69) и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 48 до 44).

Всего за минувший период в регионе зарегистрировали свыше 19,6 тыс. преступлений, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле предъявили обвинение задержанному за изнасилование жительницы города.

ТОЛК