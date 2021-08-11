Горняк22: Полиция объявила вознаграждение за информацию о похитителе девочки под Бийском

Полиция Фото: pixabay.com

По данным правоохранительных органов, мужчина передвигается лесными массивами, предположительно, в сторону Республики Алтай и может выходить в населенные пункты

Полиция объявила вознаграждение за информацию о подозреваемом в похищении 12-летней девочки под Бийском. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Анонимность, безопасность и вознаграждение гарантируются!» – говорится в распространенной ведомством ориентировке.

В пресс-службе полиции «Толку» не стали раскрывать размер выплаты.

Днем 31 июля школьница отправилась на велопрогулку между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района и пропала. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина.

Следственные органы заочно обвинили в похищении 40-летнего местного жителя. Он подался в бега. Мужчину объявили в федеральный розыск.

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