Горняк22: Мужчина с ножом проник в российский частный детский сад

Мужчина на крыше Фото: кадр из vk.com

Очевидцы сняли на видео мужчину в серой одежде, который прохаживался по крыше одной из беседок детского сада. Полиция проводит проверку

В Кудрово Ленинградской области 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга подозревается в проникновении на территорию частного детского сада, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 9 августа в полицию поступило сообщение, что мужчина с ножом пробрался на территорию частного детского сада «Маленькая страна». По словам заведующей, неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, после чего убежал.

«Находился в неадекватном состоянии. Я ножа у него не видела, дети говорят, что был. Сейчас его ищет полиция», – рассказала она.

Воспитатели вызвали полицию. Мужчина скрылся после того, как его обнаружила охрана дошкольного учреждения. Пострадавших нет. В настоящее время полицейские задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Полиции он известен как наркозависимый.

Ранее в Новосибирске спасатели сняли бегающего мужчину с крыши поликлиники. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

ТОЛК