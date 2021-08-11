Горняк22: В Новосибирске толпа людей в масках избила подростка из-за цвета волос

Полиция Фото: pixabay.com

Более десятка молодых людей сорвали встречу подростков – любителей аниме, которые пришли снимать кавер-видео. Их приняли за сходку ЛГБТ-подростков

7 августа на набережной в Новосибирске толпа молодых людей в масках избила 17-летнего подростка с разноцветными волосами, сообщает «НГС».

Потерпевший рассказал, что в тот день пришел вместе с подругой посмотреть на съемки клипа его знакомой.

«Мы стояли на входе на набережную. Прибегают разноцветные люди, которые на сходке были, но мы к этой сходке отношения не имели, и говорят: «Уходите отсюда». Потом проходят какие-то люди в масках с панамками и кричат нам: «Японки!» Мы восприняли это как шутку и пошли к сцене», – рассказал подросток.

После репетиции танца толпа людей в медицинских масках и панамах начала кричать в сторону танцующих: «Долой ЛГБТ!»

«Потом эти люди начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой уйти. Эти люди пошли за нами. Потом они поставили мне подножку. Я падаю, и меня начинают «месить» очень жестко. У меня отвалилась часть зуба, и меня отрубили. Очнулся на траве», – добавил пострадавший.

После этого подросток с родителями обратился в полицию. Врачи диагностировали у него легкое сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Инцидент приписывают участникам подростковых пабликов «KFC Гарнизон», «Модный Новосибирск» и «Гнилой Новосибирск», но ответственность за драку с анимешником они брать не готовы. По их словам, они хотели найти представителей ЛГБТ и застыдить. Но в тот день перепутали их с любителями анимэ, сообщает «КП».

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске подростки бьют стекла машин ради популярности в TikTok. Многие подписчики заявили, что подростков нужно ловить, вызывать полицию и родителей.

ТОЛК