Горняк22: В Барнауле судят шесть членов «детской ОПГ» закладчиков

В Барнауле задержали пару "гастролеров"-закладчиков из Новосибирска Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Работу вел отдел по расследованию особо важных дел. Объем уголовного дела составил 26 томов, а обвинительного заключения – более 790 листов

В Барнауле передали в суд дело против членов организованной преступной группы о покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере – при этом половина из обвиняемых не достигла совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как уточнили «Толку» в ведомстве, трое из шести человек на скамье подсудимых – в возрасте от 15 до 17 лет.

Следствие полагает, что неизвестные лица организовали ОПГ так называемых «закладчиков», которые намеревались действовать на территории Алтайского края и соседней Новосибирской области.

Участники группы выполняли роль «крупнооптовых» ,»мелкооптовых» и «розничных» закладчиков, отчитываясь перед «работодателем» снимками мест, где оставляли «товар».

Однако реализовать свой план они не успели, поскольку их деятельности пресекли оперативники МВД.

Личности организаторов, которые взаимодействовали с исполнителями исключительно через Сеть, установить не удалось.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Рубцовске полицейские накрыли банду «закладчиков».

ТОЛК