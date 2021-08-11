Горняк22: Момент падения машины в яму с кипятком в Барнауле попал на видео

Фото: Инцидент Барнаул

Внедорожник остановился на парковке, когда его сначала неожиданно подбросило в воздух вместе с асфальтом, а потом стало затягивать в провал

В Барнауле на видео попал момент падения машины в яму с кипятком – кадры публикует Центр управления регионом.

Инцидент произошел 2 июля на улице Трактовой.

По данным ведомства, внедорожник Hyundai остановился на парковке, когда неожиданно его подбросило в воздух вместе с асфальтом. Водитель попытался сдать назад, но земля уже стала уходить из-под колес и машина провалилась в яму. Отмечается, что люди покинули салон иномарки «в последний момент».

Как сообщает ЦУР, 9 августа специалисты ликвидировали провал. Ущерб владельцу должны вернуть по страховке.

Ранее энергетики объяснили ЧП тем, что на тепловой сети, которая проходит в этом месте, образовалось повреждение в результате опрессовки. В итоге вода подмыла грунт, спровоцировав провал асфальта.

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