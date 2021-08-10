Горняк22: Толпы охотников собрались у здания минприроды в Барнауле

Очередь Фото: pixabay.com

Чиновники сетуют, что лишь незначительное количество охотников предпочитают за разрешением записываться через сайт госуслуг

Минприроды Алтайского края с 9 августа начало выдавать разрешения на отстрел пернатой дичи и призывает охотников не создавать ажиотаж. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает сайт ведомства.

«Охотникам важно попасть именно на открытие охоты, которая стартует в текущем году 28 августа. Именно поэтому можно наблюдать очередь у здания министерства», – говорится в сообщении.

Ведомство попросило не нагнетать обстановку.

«Получить разрешение на добычу пернатой дичи граждане могут в любой день в течение всего сезона. Хватит всем», – пообещали в минприроды.

Здесь напомнили, что на добычу утки и гуся разрешение можно получить вплоть до 30 ноября, а на тетерева, глухаря и рябчика – до 31 декабря.

Как быстро получить разрешения на отстрел пернатой дичи

Для этого алтайское минприроды организовало три вида очереди:

Прием заявлений при личном обращении. День в день формируется электронная очередь с указанием времени приема в спецпрограмме ГИС «Охота» (как в банке, на почте) с интервалом 15 минут. Прием заявлений через портал госуслуг. Личный визит в ведомство за разрешением обязателен. Такой способ сокращает время обслуживания одного человека. «К сожалению, госуслугой в электронном варианте предпочитают пользоваться незначительное количество охотников», – отметили в минприроде. Прием заявлений через госохотинспекторов во всех районах края. «Многие охотники ошибочно считают, что получить разрешение в самом управлении охотхозяйства быстрее, чем при обращении в территориальный отдел по месту жительства. Это не так, не следует ехать из района в министерство за разрешением – обратитесь к охотоведам по месту жительства», – пояснили в ведомстве. Список адресов и контактов министерство опубликовало на официальном сайте.

Год назад в Барнауле уже возникала похожая ситуация с ажиотажем вокруг выдачи разрешений на охоту.

ТОЛК