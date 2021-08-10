Горняк22: С Днем биодизеля! Какие еще праздники отмечаются сегодня, 10 августа

Топливо. Бензин. Заправка. Фото: pixabay.com

Во вторник, 10 августа, во всем мире будут чествовать День появление биодизеля, а в Эквадоре отпразднуют годовщину провозглашения независимости от испанской колонизации

Какие праздники сегодня, 10 августа

Международный день биодизеля отмечают 10 августа в России и мире. Экологически чистый праздник учрежден в память о первом использовании продукта.

Православная церковь сегодня чествует икону Смоленской Божией Матери.

В Эквадоре празднуют важное историческое событие – День независимости.

Также 10 августа отмечается большим военным парадом День сил обороны в Зимбабве.

10 августа именины празднуют Анастасия, Антонина, Елена, Ирина, Василий, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан. Источник – «Календарь событий»

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