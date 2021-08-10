Горняк22: Соцсети сообщают о принуждении членов избиркомов прививаться, но примеров нет

Если COVID не помешает: на Алтае решили не "баловаться" с голосованием на улице Фото: Анна Меньшикова

По словам председателя краевого избиркома, отсутствие вакцины от ковида не является основанием для отстранения от работы на участке

Телеграм-канал «Ленина, 59а» разместил информацию о возможном принуждении членов участковой избирательной комиссии (УИК) к вакцинации. Такой же вопрос, судя по данным одного из кандидатов, обсуждался на заседании в крайизбиркоме. Однако ранее глава регионального избиркома Ирина Акимова заявляла, что отсутствие прививки не является отводом для работы члена УИК.

В телеграм-канале размещено фото бланка о добровольном сложении полномочий члена УИК с решающим голосом. Его якобы предлагают подписать тем, кто не привился от ковид. В качестве довода приводится постановление главного санитарного врача края об обязательной вакцинации для некоторых групп населения.

Фото: телеграм-канал Ленина, 59А

Конкретно в этом сообщении указывается УИК №1631, расположенная, согласно данным избиркома, в селе Фунтики Топчихинского района. Однако никаких дат и подписей под ним не стоит.

Тема возможного принуждения к вакцинации членов УИК обсуждалась и на заседании в крайизбиркоме. Ее поднял представитель одной из партий, написал на странице в Facebook Павел Чеснов из Российской партии свободы и справедливости:

«Какой-то представитель от партии вбросил после обсуждения всех вопросов повестки заседания крайизбиркома тему, что от участковых избирательных комиссий поступают сигналы, что членов комиссий заставляют писать заявления о сложении полномочий из-за отсутствия прививок от коронавируса». Но конкретных примеров этот неназваный человек не привел.

Акимова тогда заявила о неправомерности таких действий, а также о том, что намерена разбираться, если такие факты подтвердятся, написал Чеснов.

Но пока, сообщили «Толку» в Избирательной комиссии Алтайского края, официальных обращений по этому поводу не поступало.

Ранее председатель крайизбиркома сообщала, что при отсутствии прививок вопрос о том, чтобы не допустить члена комиссии к работе на участке, ставиться не будет.

Она объяснила, что обязаны вакцинироваться только те сотрудники УИКов, которые являются муниципальными и госслужащими на основном месте работы. Какую долю от общего числа членов они занимают, Акимова не уточнила, но отметила, что треть членов комиссий от партий уже привились.

16 июля крайизбирком сообщал, что привиты примерно треть от общего числа членов комиссий разного уровня.

ТОЛК