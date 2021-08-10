Горняк22: День Смоленской иконы Божией Матери 2021: что нельзя делать в этот день
Храм. Церковь Фото: pixabay.com
Смоленская икона Божией Матери считается одной из главных святынь в православии. Верующие, обращаясь к ней, получают сильную благодатную помощь
Когда День Смоленской иконы Божией Матери 2021
Православная церковь празднует День смоленской иконы Божией Матери 10 августа.
История Смоленской иконы Божией Матери
В 1046 году греческий император Константин IX выдавал замуж свою дочь за черниговского князя Всеволода Ярославовича, – сообщается на портале Calend.ru. Царевну Анну он благословил в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. С 1111 года она хранилась именно там, откуда и пошло название.
Владимир Мономах с помощью иконы Божией Матери смирил непокорных удельных князей и стал великим Киевским князем, установил на Руси мир и спокойствие.
С помощью этой иконы совершилось немало чудес. Особо отмечается избавление Смоленска от татар в 1239 году.
Что нельзя делать в День Смоленской иконы Божией Матери
В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, богохульствовать и осуждать других людей. Также следует избавиться от плохих мыслей.
На Руси считали, что в этот день нельзя меняться чем-либо друг с другом. Выменянная вещь долго не прослужит – потеряется или сломается.
Также 10 августа наши предки опасались работать на улице, так как в эти дни обычно идут грозовые дожди.
Горняк22: День Смоленской иконы Божией Матери 2021: что нельзя делать в этот день
Храм. Церковь Фото: pixabay.com
Смоленская икона Божией Матери считается одной из главных святынь в православии. Верующие, обращаясь к ней, получают сильную благодатную помощь
Когда День Смоленской иконы Божией Матери 2021
Православная церковь празднует День смоленской иконы Божией Матери 10 августа.
История Смоленской иконы Божией Матери
В 1046 году греческий император Константин IX выдавал замуж свою дочь за черниговского князя Всеволода Ярославовича, – сообщается на портале Calend.ru. Царевну Анну он благословил в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. С 1111 года она хранилась именно там, откуда и пошло название.
Владимир Мономах с помощью иконы Божией Матери смирил непокорных удельных князей и стал великим Киевским князем, установил на Руси мир и спокойствие.
С помощью этой иконы совершилось немало чудес. Особо отмечается избавление Смоленска от татар в 1239 году.
Что нельзя делать в День Смоленской иконы Божией Матери
В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, богохульствовать и осуждать других людей. Также следует избавиться от плохих мыслей.
На Руси считали, что в этот день нельзя меняться чем-либо друг с другом. Выменянная вещь долго не прослужит – потеряется или сломается.
Также 10 августа наши предки опасались работать на улице, так как в эти дни обычно идут грозовые дожди.