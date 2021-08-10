Горняк22: Алтайский край оказался худшим в Сибири по динамике смертности

Кладбище. Могила Фото: Анна Меньшикова

В 2019 году в Алтайском крае умерло почти 33 тыс. человек, а в 2020-м – почти 38 тыс. За первое полугодие 2021-го скончалось более 18 тыс. человек

Росстат опубликовал данные, как менялась численность населения в Алтайском крае в 2021 году. За первые шесть месяцев года прирост смертности составил 120,1% по отношению к 2020-му. Рождаемость, напротив, продолжает снижаться.

Худший показатель в Сибири

По данным ведомства, на Алтае в 2021 году родилось 9 283 ребенка, это на 390 меньше, чем годом ранее (9 673 ребенка родилось за первые шесть месяцев 2020-го).

19 марта, 6:04

Где в Алтайском крае в 2020 году больше всего умерло людей и от чего

Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, что всплеск смертности наблюдается в Каменском, Заринском и Рубцовском районах, но в лидерах другие территории

Зато растет смертность: с января по июнь 2021 текущего года в крае умерло 18 850 человек, тогда как за аналогичные период прошлого года количество смертей составило 15 693 человека. Печальная статистика возросла на 120,1%, сообщает ведомство.

Это худший показатель в Сибирском федеральном округе по динамике прироста. На втором месте Томская область (+118,3%), на третьем – Омская (+115,9%).

Если говорить про абсолютные цифры, то в Сибири больше, чем на Алтае, умерло людей в Новосибирской области – 21 123 человека (113,4%), в Кемеровской области – 20 491 человек (109,1%), в Красноярском крае – 20 397 человек (116,2%).

Самая большая разница по умершим за первое полугодие 2021 и 2020 годов – у Алтайского края. Грустный топ-5 выглядит так:

Алтайский край – 3 157 человек;

Красноярский край – 2 847 человек;

Новосибирская область – 2 496 человек;

Иркутская область – 2 138 человек;

Омская область – 1 973 человека.

Естественная убыль растет

Естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) составила 9 567 человек (6 020 человек – в январе – июне 2020 года). Количество умерших к родившихся в процентах составило 203,1% (162,2% – в первом полугодии 2020-го).

09 августа, 6:04

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Высокая смертность среди населения в регионе, вероятно, связана со сложной ситуацией с ковидом. Край показывает антирекорды по умершим от коронавируса. Кроме того, в первом полугодии 2020-го на Алтае не регистрировали столь большое количество смертей среди зараженных.

Глава комитета по здравоохранению краевого парламента Александр Лазарев заявлял, что к росту смертности привели последствия COVID-19 и отказ от плановой медпомощи в течение почти года.

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае умерло почти 33 тыс. человек, а в 2020-м – почти 38 тыс. За первое полугодие текущего года – 18 850 человек.

Ранее Алтайкрайстат поделился данными, что в 2020 году в регионе чаще умирали от болезней сердца, органов дыхания и пищеварения.

Топ-3 причин смерти в 2020 году в Алтайском крае выглядит так:

от болезней системы кровообращения – 16 317 смертей;

от новообразований – 5 299;

от болезней органов дыхания – 2 679.

Также Росстат отчитался о количестве заключенных браков и разводов за первое полугодие текущего года. На Алтае за шесть месяцев 2021-го официально отношения зарегистрировали 5 129 пар против 3 905 в 2020-м. Прирост составил 1 224 заключенных браков, или 131,1%.

При этом возросла и статистика разводов: развелись 4 874 пары (в 2020-м – 4 101).

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