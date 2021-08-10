Горняк22: Смог от лесных пожаров добрался до Горного Алтая

Пожар Фото: pixabay.com

В 2019 году Республику Алтай накрыла дымка от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Тогда дым от пожаров дошел даже до Монголии. Задымление продержалось около недели

9 августа в Республике Алтай ожидается пик задымления от лесных пожаров в Якутии, сообщают «Новости Горного Алтая».

По словам местных жителей, дым и смог особенно заметны при взгляде вдаль, на горы. При этом наиболее сильно задымлены Онгудай и Шебалино.

«Турочак затянуло, пахнет гарью», – рассказала очевидец.

Напомним, пожары в Якутии начались еще в середине июля. Площадь сгоревшего леса уже превысила 4 млн гектаров. На территории республики действуют 93 природных пожара на площади более 1 млн гектаров.

Сибирские регионы продолжает затягивать смог. Жители Красноярска, Новосибирска и Иркутска жалуются на задымление в городах.

«Дым от якутских пожаров окутал весь Красноярск, видимость близка к нулевой. Жители жалуются на «сказочную вонь», – отметил местный житель.

А уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 7 августа составлял 7 баллов из 10 возможных. Горожанам рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу.

Напомним также, что ранее дымка добралась до Алтайского края. Жители Барнаула и Бийска заметили смог и неприятный запах гари в воздухе.

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