Горняк22: Пьяный пенсионер застрелил двухлетнюю девочку на руках у матери

Охотничье ружье Фото: pixabay.com

По словам подозреваемого, местные дети сказали ему что-то обидное, после чего он ушел в дом и вернулся уже с ружьем. Женщина с ребенком просто шла мимо его дома

В Тульской области 69-летний мужчина подозревается в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее 42-летней матери, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 8 августа в деревне Панарино пьяный местный житель открыл огонь из ружья по детям, игравшим на площадке. Его выстрел угодил в спину женщине с двухлетней девочкой на руках. Ребенок получил ранение в голову, от которого скончался на месте. Женщина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) и (покушение на убийство двух и более лиц). В настоящее время решают вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Костромской области застрелили четырехлетнюю девочку. Во время осмотра дома следователи нашли в гараже охотничье ружье, которое не было спрятано от детей.

ТОЛК