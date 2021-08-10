Горняк22: 15-летний подросток из Сибири умер в поезде, возвращаясь с семьей с юга

Поезд. Вокзал Фото: pixabay.com

В соцсетях появились сообщения, что на платформе ж/д вокзала «Казань-2» лежит тело подростка. Из-за этого вокзал оцепили полицейские и сотрудники вокзала

6 августа в Татарстане 15-летний подросток умер в поезде «Анапа – Новокузнецк» на перегоне Буинск – Казань, сообщают «Вести Татарстан».

В полиции рассказали, что подросток ехал вместе со своими родителями. У мальчика было врожденное заболевание, но какое именно – не уточняется.

В Казани родителей высадили из поезда с телом сына. Оно некоторое время пролежало на перроне, который оцепила полиция. После необходимых в таких случаях процедур семья увезет тело подростка в родной город для захоронения.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

Ранее в Алтайском крае на железнодорожных путях нашли труп 14-летнего ребенка. На теле погибшего не обнаружили повреждений.

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