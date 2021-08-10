Горняк22: В новосибирском Толмачево произошел коллапс из-за отмены и задержки 40 рейсов

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) Фото: vk.com/tolmachevoport

После регистрации толпа вылетающих собралась в стерильной зоне, где в буквальном смысле было не протолкнуться, в помещениях душно, а свободных сидений не было

8 августа в новосибирском аэропорту Толмачево задержали около 40 рейсов. Самолеты начали вылетать только во второй половине дня, сообщает «НГС».

По словам пассажиров, в ожидании самолета приходилось сидеть даже на полу. В среднем задержка составляла пять-шесть часов. Одна пара отправилась в Санкт-Петербург в свадебное путешествие, но из-за изменения расписания опоздала на стыковку в Москве.

«Мы не знаем причину задержки, никто ничего не говорит. Мы тут сидим на полу, людей очень много – не протолкнуться. Правда, «Уральские авиалинии» накормили нас кашей, дали горячий чай. Мы не знаем, улетим сегодня куда-то или нет», – рассказала одна из пассажирок.

По последней информации, причиной транспортного коллапса стал смог из-за якутских пожаров. Некоторые рейсы перенесли на более позднюю дату. Самолет до Нового Уренгоя вместо 7 августа вылетит 9 августа. В пресс-службе аэропорта заявили, что все рейсы выполнили суточный план.

Ранее жители Алтайского края пожаловались на смог от пожаров. В Якутии и Иркутской области сейчас полыхает более 1 млн гектаров леса.

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