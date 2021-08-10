Горняк22: В Барнауле подросток на электросамокате сбил пятилетнего ребенка

Электросамокатам запретят разгоняться больше 20 км/ч

Мать пострадавшего мальчика намерена обращаться в инстанции с требованием ввести ограничения на использование такого транспорта

В Барнауле девочка-подросток на электросамокате сбила пятилетнего ребенка. Об этом мама пострадавшего рассказала в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 8 августа на улице Мало-Тобольской.

«Нам, можно сказать, повезло: рассечение брови и ушибы, но столько крови я никогда не видела!» – написала горожанка.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, женщина не уточнила. Однако она поблагодарила окружающих, которые пришли на помощь ее сыну: проходящая мимо женщина сразу зажала рану, а из магазина неподалеку принесли бинты и перекись водорода.

Мать ребенка сообщила, что намерена «писать во все инстанции» с требованием ввести ограничения на электросамокаты, которые «представляют реальную угрозу жизни и здоровью».

Ранее «Толк» сообщал о законодательной инициативе на запрет электросамокатам разгоняться больше 20 км/ч.

ТОЛК