Горняк22: Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве экс-директора НПЦ «Наследие»

Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Тело Любови Никитиной нашли в апреле 2019-го в собственной квартире – нападавший забил ее несколькими ударами ножа. Следствие считает, что жертва и убийца были близко знакомы

Центральный суд Барнаула вынес приговор 47-летнему жителю города по обвинению в зверском убийстве бывшего директора научно-производственного центра (НПЦ) «Наследие» Любови Никитиной. Об этом сообщает «КП-Алтай».

Мужчине назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Обвиняемый вину не признал, а сам приговор пока не вступил в законную силу.

В апреле 2019 года Никитину нашли мертвой в собственной квартире с множественными ножевыми ранениями. Вместе с ней в одной из комнат находился 46-летний сын ее знакомой в неадекватном состоянии. Когда приехала полиция, его выносили на носилках и потом откачивали от алкогольного отравления.

Известно, что своего убийцу женщина опекала после смерти его матери. Она даже устраивала его водителем в НПЦ, где он демонстрировал дерзкий характер. Однажды был случай, когда мужчина отказался везти сотрудников, потому что накануне его не пригласили на обед в администрацию, вспоминают коллеги Никитиной.

Что произошло между жертвой и убийцей в тот день – до конца остается неясным.

«Незаурядный человек»

Бывшие коллеги убитой считают приговор слишком мягким. Они называют Никитину незаурядным человеком, много сделавшим для города и его истории.

Более чем за 20 лет работы на посту руководителя «Наследия» в крае поставили на учет сотни памятников культуры и истории, отреставрировали филармонию, Димитровский собор, «Горную аптеку» и десятки других значимых объектов, привлечено более 70 миллионов федеральных рублей на охранные мероприятия и т.д.

В память о женщине близкие хотят установить в городе мемориальную табличку с её именем.

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