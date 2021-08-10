Горняк22: Поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину в Алтайском крае

Поезд. РЖД Фото: pixabay.com

По предварительным данным, мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку

41-летний житель села Бешенцево в Первомайском районе погиб на железнодорожных путях, попав под проходящий грузовой поезд. Трагическое ЧП произошло в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе транспортной полиции края.

В районе остановочного пункта Бешенцево мужчина пытался перейти железнодорожные пути и слишком близко подошел к проходящему в этот момент товарному поезду. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

По предварительным данным, погибший в момент гибели находился в нетрезвом состоянии. Правоохранители проводят доследственную проверку.

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