Горняк22: В Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
По предварительным данным, мальчик находился дома один и в ожидании возвращения матери решил выглянуть в окно. Смягчила падение клумба
В Барнауле восьмилетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
Инцидент произошел вечером 8 августа на улице Воровского.
По данным источника, ребенок находился дома один и поджидал возвращение матери. В какой-то момент он решил выглянуть в окно, не удержался и сорвался вниз.
Сообщается, что мальчик упал на клумбу под окном. Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.
Ранее медики рассказали о состоянии выброшенной в окно в Бийске трехмесячной девочки.