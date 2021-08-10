Горняк22: В Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

По предварительным данным, мальчик находился дома один и в ожидании возвращения матери решил выглянуть в окно. Смягчила падение клумба

В Барнауле восьмилетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел вечером 8 августа на улице Воровского.

По данным источника, ребенок находился дома один и поджидал возвращение матери. В какой-то момент он решил выглянуть в окно, не удержался и сорвался вниз.

Сообщается, что мальчик упал на клумбу под окном. Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Ранее медики рассказали о состоянии выброшенной в окно в Бийске трехмесячной девочки.

ТОЛК