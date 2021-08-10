Горняк22: Жилой дом горел у барнаульской Ямы на площади 100 «квадратов»

Пожар в частном доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На кадрах очевидцев с места происшествия видно, как постройка полыхает открытым пламенем. Ни один человек в результате инцидента не пострадал

Пожар произошел в районе барнаульской Ямы днем 9 августа. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Загорелся частный жилой дом на улице Новой.

Площадь возгорания, по предварительным данным, превысила 100 кв. метров, возникла угроза распространения огня на соседние строения.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Люди покинули опасную зону самостоятельно. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее «Толк» сообщал о том, что при пожаре в Рубцовске сгорели три автомобиля и один мотоцикл.

ТОЛК