Горняк22: В России хотят считывать биометрию в такси и каршеринге

Такси Фото: pixabay.com

В стране решили следить за водителями такси и автомобилей, которые сдают в аренду. Это позволит обезопасить пассажиров и снизить число ДТП

Минцифры РФ создало проект, по которому в стране будут вести сбор и обработку биометрических данных водителей такси и каршеринга, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, биометрию хотят использовать, чтобы попасть «на территорию организаций финансового рынка» и для «собраний участников гражданско-правового сообщества».

Если правительство одобрит законопроект, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что усталость таксистов начнут контролировать в России.

ТОЛК