Горняк22: Звездопад Персеиды 2021: когда наступит пик самого красивого небесного явления

Звезды. Небо. Звездопад. Пара. Влюбленные Фото: pixabay.com

Метеорный поток Персеиды наблюдается на небе с 17 июля. Рассказываем, когда барнаульцы смогут увидеть пик звездопада и загадать заветное желание

Что такое Персеиды?

Персеиды – это метеорный поток, который ежегодно появляется на небе в июле и августе. Название звездопада возникло из-за того, что оно формируется в созвездии Персея. Именно из этой области неба и вылетают падающие звезды.

Когда можно наблюдать Персеиды?

Персеиды украшают звездное небо Алтайского края с 17 июля. Это ежегодное явление продлится вплоть до 24 августа, – сообщается на сайте Барнаульского планетария. Поэтому загадывать желания можно практически весь месяц.

Когда наступит пик звездопада Персеиды в Барнауле?

Звездопад Персеиды видно на небе больше месяца, а вот пика достигает только на несколько ночей.

Так в 2021 году звездопад достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. Сообщается, что в это время в небе можно будет увидеть примерно 110-120 пролетающих метеоров в час. Астрологи отмечают, что лучшее время для наблюдения – сразу после полуночи.

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