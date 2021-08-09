Горняк22: Барнаулец отделался «условкой» за продажу лекарства для похудения

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Горожанин вел свой канал на известной в Интернете площадке, где рассказывал о том, что это за препарат и как им пользоваться

26-летний барнаулец получил три года условно за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующего вещества, сообщает «КП на Алтае». В прокуратуре пояснили, что он продавал препарат для похудения.

Оказалось, что два года назад мужчина открыл интернет-магазин – он закупал препарат и продавал его по разным городам. В почтовой пересылке при этом он использовал вымышленный адрес и фамилию.

Одну из посылок, которую мужчина отправил в Чебоксары, изъяли правоохранители. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

Ранее сообщалось, что в Барнауле судят трех молодых девушек, которые занимались распространением наркотиков.

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