Горняк22: Роспотребнадзор разрешил россиянам снимать маски на улице

Медицинские маски Фото: pixabay.com

Россиянам разъяснили, когда и где маски нужно носить обязательно, а когда этим требованием можно пренебречь. Многие стали забывать правила масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напоминала правила масочного режима для россиян, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на улицах маски носить не обязательно, если речь не идет о массовых мероприятиях. В закрытых помещениях маски по-прежнему носить нужно.

«Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски… если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет», – сказала она.

Глава ведомства отметила, что такие правила приняты во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что все больше барнаульцев не соблюдают масочный режим.

ТОЛК