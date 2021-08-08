Горняк22: Эпидемиолог рассказала, кто тяжелее всех страдает от последствий коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Кто тяжелее болеет коронавирусом, мужчины или женщины, пока неизвестно. Однако некоторые ученые считают, что мужчины болеют дольше

Постковидный синдром чаще всего встречается у женщин, однако дольше и тяжелее коронавирусом болеют мужчины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.

По ее словам, факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии и др.

Однако специалист отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении болезни не выявлено. Но некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают медленнее.

Ранее врач предупредила о возможных последствиях для мозга после COVID-19.

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