Горняк22: В Алтайском крае запустили завод по изготовлению леденцов из меда и трав

Леденцы Фото: pixabay.com

На технологию потрачено около 2 млн рублей и три года исследований. На строительство завода направлено более 2 млн рублей

В Чарышском районе появился завод по производству натуральных леденцов из меда и трав, сообщает ТАСС.

Сначала он будет производить около 5 тысяч пакетиков конфет, расфасованных по 50 граммов.

«В настоящее время запущена первая линия, где мы выпускаем леденцы на сухом меду, с прополисом. Таких конфет никто еще нигде не выпускает именно в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. Следующий этап – мы их будем регистрировать как функциональный продукт питания», – рассказал научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

В ближайшее время планируется наладить выпуск конфет, упакованных по отдельности, а также конфетных наборов. В состав конфет входит только мед, свежие травы, прополис, а вкус регулируется натуральными ягодами.

Чарышский район выбрали не случайно для строительства завода, так как там есть разные виды меда – горный, предгорный, большое количество дикоросов, клюква, дикая малина и ежевика.

Конфеты помогают крепить иммунитет, поэтому уже пользуются популярностью среди нутрициологов и студий йоги. Продукт содержит витаминные комплексы, в том числе витамин С.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заработали два новых асфальтобетонных завода.

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