Горняк22: +280: в Алтайском крае отмечен суточный рекорд по заболевшим COVID

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1820422 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей

В Алтайском крае продолжается рост зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев заболевания, сообщает краевой оперштаб. Всего с начала пандемии в крае выявили 64 025 больных ковидом, в том числе 4 374 ребенка.

Коронавирус в Алтайском крае на 7 августа

24 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 21 – от ковида. За все время скончались 4 120 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 130 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 49 767 пациентов.

4 686 коек для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными на 6 августа остаются 1 263 места.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 959 пациентов. Еще у 464 человек он не выявлен, но они лечатся там от пневмоний, сходных с ковидными.

Прививаются в крае сейчас 517,5 тыс. жителей.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 95

Бийск – 25

Рубцовск, – 22

Заринск – 10

Алейск – 7

Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы – по 6 заболевших

Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 5

Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 4

Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 3

Бийский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы – по 2

Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце списка по числу привитых в Сибири.

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