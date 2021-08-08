Горняк22: Эксперт рассказал, почему делать скриншоты опасно
Смартфон Фото: pixabay.com
Это может нанести серьезный ущерб репутации крупных компаний, так как слив информации может обойтись им очень дорого
Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман рассказал, что делать скриншоты, особенно сотрудникам крупных компаний, опасно, сообщает РИА «Новости». Ситуация начала обостряться с введением «удаленки».
По его словам, чаще всего утечка данных происходит именно из-за них. Так, сотрудники крупных компаний часто обмениваются данными через мессенджеры.
Таким образом, в сеть стали попадать закрытые данные, которыми чаще всего пользуются конкуренты. Их цели могут быть самыми разными: от воровства бизнес-модели до публикации неблагоприятных для компании новостей.
Чтобы избежать неприятностей, сотрудников стоит обязать обмениваться данными через закрытые каналы связи.
Ранее эксперт рассказал, как навсегда удалить данные со смартфона.