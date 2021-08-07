Горняк22: Серебряный призер ОИ-2020 рассказал о «средневековье» в тренировках в Бийске

Сергей Каменский Фото: Алтайский спорт

Юным спортсменам до сих пор приходится стрелять по бумажным мишеням, а из современного оборудования – только то, что спортсмен сам отдал в тир

Призер Олимпиады в Токио, стрелок Сергей Каменский рассказал о плохой тренировочной базе, которая до последнего времени была в его родном городе Бийске (Алтайский край). Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя слова своей коллеги по команде Анастасии Галашиной о том, что тир, в котором она тренируется в Ярославле, – это «прошлый век», он отметил:

«До недавнего времени у нас было еще хуже – было «средневековье». Это Алтай, город Бийск», – заявил спортсмен, добавив, что стрелковый спорт затратен в плане экипировки и оружия.

По его словам, иногда спортсменам приходится стрелять по бумажным мишеням.

Лишь не так давно в городе открыли новый тир – в подвале школы, но с приемлемыми условиями. Сюда Каменский отдал установки, которые ему подарили, но площадке нужно современное оборудование, которое облегчает тренировочный процесс.

«Надеюсь, что наши медали способствуют этому», – сказал Каменский.

2 августа в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров Каменский принес стране серебряную награду. Ранее он в дуэте с Юлией Каримовой завоевал бронзу в смешанных соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров.

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