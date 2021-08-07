Горняк22: Мэрия Барнаула объяснила, почему из Нагорного парка исчезли «ангелы»

Арт-объект Фото: Оксана Шильреф-Иванова/Facebook

Чиновники решили не дожидаться, пока арт-объект обрастет зеленью, как предполагал его проект, – без растительности беседка действительно выглядит уныло

Композиция «Городские ангелы», которую установили 5 августа в Нагорном парке Барнаула и тут же убрали, переедет в другое место. Об этом «Толку» сообщили в пресс-центре мэрии города.

Здесь пояснили, что беседка с фигурками была выполнена в экостиле – осенью у нее планировали высадить вьющиеся растения. Однако этого момента все-таки решили не ждать.

«Учитывая, что окончательный вид беседка приобретет не сразу, было принято решение перенести ее в другую часть города», – пояснили в мэрии.

Стоит отметить, что без растительности беседка действительно выглядит уныло.

Где именно переустановят арт-объект – пока не известно.

При этом сейчас чиновники рассматривают вопрос наполнения вновь опустевшей территории у парка.

ТОЛК